Australia, arriva il ciclone Isla con le tempeste più distruttive degli ultimi 10 anni

Si rafforza il ciclone Ilsa al largo delle coste dell' Australia Occidentale: la perturbazione dovrebbe raggiungere la costa tra giovedì e venerdì mattina, con una delle tempeste più distruttive registrate nella regione in oltre un decennio. Secondo l'Ufficio meteorologico australiano, Ilsa dovrebbe toccare terra tra Port Hedland, un importante porto per l'esportazione di minerale di ferro, e Bidyadanga, sede della più grande comunità aborigena dello Stato. Nelle prime ore di giovedì il ciclone si muoveva verso sud-ovest lungo la costa, ma secondo le previsioni il suo «nucleo molto distruttivo» dovrebbe girare verso sud-est e arrivare con raffiche di vento fino a 275 chilometri orari. L'Australia utilizza un sistema a cinque livelli per classificare i cicloni e attualmente Ilsa è di categoria 4.