(LaPresse) Cinque morti in Israele, in alcune sparatorie avvenute nella città di Bnei Brak, vicino a Tel Aviv. Ad aprire il fuoco sembra due uomini armati in tre diversi luoghi. Un attentatore sarebbe stato ucciso, l'altro arrestato. Sui social network sono comparsi video che mostrano uomini armati aprire il fuoco per le strade.