Attentato Mosca, il quarto sospettato in tribunale sulla sedia a rotelle

Il tribunale di Mosca ha esteso fino al 22 maggio l'arresto di, il quarto imputato nell'attacco terroristico che ha colpito Mosca venerdì, unendosi agli altri tre arrestati: Dalerjon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda e Shamsidin Fariduni. Faizov, 20 anni, temporaneamente disoccupato e non russofono, è comparso in tribunale in sedia a rotelle. L'attentato ha provocato 137 morti, inclusi tre bambini, e oltre 182 feriti.