Armenia, esplosione in un mercato a Yerevan: 7 feriti

Almeno sette persone sono rimaste ferite oggi a causa di un'esplosione che ha scosso il mercato all'ingrosso di Surmalu, non lontano dal centro della capitale armena Yerevan, causando un incendio: lo ha reso noto in un comunicato il ministero delle Emergenze del Paese. «Un'esplosione ha scosso il mercato di Surmalu, dopo è scoppiato un incendio. Una squadra antincendio e di soccorso è stata inviata sul posto, e successivamente altre due», ha detto il ministero. Secondo informazioni preliminari, è in fiamme un un magazzino di fuochi d'artificio.