Buenos Aires, folla oceanica in strada per l'Argentina: le immagini dall'alto

Una marea umana per le strade, i media locali parlano di quattro milioni di tifosi, e così la "Seleccion" argentina campione del mondo di calcio è costretta ad a ricorrere a elicotteri per raggiungere il centro della capitale come era previsto dal programma dei festeggiamenti. Secondo fonti della Federcalcio argentina, citate dal canale Tn Noticias, sono tre i velivoli pronti per raccogliere i giocatori. Il pullman che trasporta la "Seleccion" argentina campione del mondo di calcio è attualmente ancora nel mezzo dell'autostrada che collega l'aeroporto con la città ed è stato letteralmente inghiottito dalla folla enorme.