Alluvione in Francia: allarme a Noyers per l'innalzamento del fiume Serein

Situazione critica a Noyers, nel dipartimento dell'Yonne in Francia centrale, ora in allerta rossa per il rischio di alluvioni. I residenti hanno vissuto una notte di ansia quando, all'alba, il livello del fiume Serein è salito pericolosamente, causando l'inondazione di case e attività commerciali. Le testimonianze parlano di un effetto onda e di un innalzamento dell'acqua rapido e imprevisto.