Allarme siccità in Catalogna, le drammatiche immagini del bacino idrico di La Baells

Dichiarato lo stato d'emergenza per la siccità in Catalogna , nell'area metropolitana di Barcellona. Limitato l'uso dell'acqua e anche delle docce nelle palestre. Nelle immagini la drammatica situazione del bacino idrico di La Baells, alimentato dal fiume Llobregat, ai minimi storici. Il Llobregat, che si riversa in questo bacino, alimenta tutta la zona industriale intorno alla città catalana ed è quindi vitale per il funzionamento dell'industria catalana: dalla casa automobilistica Seat alla marca di birra Damm o all'Aeroporto El Prat. (LaPresse)