Sam Smith in passerella per Vivienne Westwood a Parigi

Unico, rivoluzionario, come sempre Sam Smith. Il cantante ha fatto il suo debutto sulle passerelle durante la Settimana della Moda di Parigi , sfilando per il celebre brand Vivienne Westwood mostrando il suo straordinario stile. Sam Smith ha attirato l'attenzione indossando un audace abbinamento di tessuti a quadri in rosso e verde lime, completato da un elegante tocado nero di pizzo. «Fusione perfetta tra tradizione e innovazione» dicono gli esperti che hanno visto la passerella e commentato la performance del cantante-modello.