Elodie incanta Parigi: la sfilata della cantante

Una sfilata di celebrità, stavolta non solo in prima fila, ma direttamente in passerella. Modelle per un giorno, anzi per una sera, presso la Torre Eiffel a Parigi dove numerosi volti noti del mondo della moda, della televisione, del cinema e della musica hanno sfilato per L'Oréal. Tra loro c'era anche la cantante Elodie che al suo primo debutto ufficiale come modella ha dimostra di non avere nulla da invidiare alle professioniste del settore. Elodie e Miriam Leone (incinta) sfilano sotto la torre Eiffel per L'Oreal Paris