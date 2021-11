Lutto nella moda, morto direttore artistico Louis Vuitton

È morto all'età di 41 anni lo stilista americano Virgil Abloh, direttore artistico della collezione Uomo Luis Vuitton e fondatore della label Off-White, che stava combattendo una «battaglia privata» contro il cancro. Lo ha comunicato il gruppo LVMH cui fa capo il marchio di lusso. «Siamo tutti sotto shock per questa terribile notizia. Virgil non era soltanto un designer geniale, un visionario, ma anche un uomo con un'anima bellissima e grande saggezza», ha rimarcato in una nota il chief executive di LVMH Bernard Arnault.