Milano Fashion Week, la sfilata "ecosostenibile" a Portofino

Prima sfilata di moda sostenibile a bordo di una nave da crociera green. Lo scenario sono Costa Toscana, alimentata a gas naturale liquefatto, il più pulito disponibile al momento, il mare di Portofino e l'idea di fashion studiata dall'imprenditrice e top model vietnamita Jessica Minh Anh. Presentate collezioni di haute couture, prêt-à-porter, accessori e costumi da bagno provenienti da Francia, Usa, Malesia, Paraguay, Australia, Senegal, Pakistan e Vietnam. Otto i brand che hanno sfilato.

La casa malese Emmanuel Haute Couture ha portato la seduzione sulla passerella, l'australiano Ngali con ricami e tecniche tradizionali di trapuntatura ha presentato la collezione «Nginha» ispirata alla tranquillità e agli spazi aperti. Il marchio di beachwear statunitense Sauvage ha puntato su colori vivaci e cristalli Swarovski. Tanto oro invece per la pakistana Syeda Amera per una collezione fatta di tessuti a mano.

Poi la raffinatezza del sudamericano La Paix, i cui abiti ispirati dalla natura, hanno mostrato silhouette audaci, volumi accentuati. Dal Paraguay alla California grazie a Glaudi che ha presentato un inno alla ripresa dopo la pandemia con abiti di raso nero e classici look da sposa bianchi con lo strascico. L'africana Kine Dion si è distinta per le speciali tecniche di tessitura, i motivi architettonici, i ricami elaborati e le perle fatte a mano.

Ha chiuso la sfilata il vietnamita Hoanh Hai, le cui creazioni uniscono l'Oriente con l'Occidente: abiti bianchi, blu, oro e rossi, bordati a mano con abbellimenti di cristallo. A chiudere lo show Jessica Minh Anh con un abito argentato strutturato a forma di cigno, fatto di cristalli Swarovski, che ha richiesto più di mille ore di lavoro. Tutti gli abiti sono stati realizzati con materiale riciclato. Le collezioni di abiti sono state accompagnate dal marchio parigino di hair accessories Alexandre de Paris, che ha già collaborato con Jessica Minh Anh a Parigi e Venezia

«Questo particolare momento storico offre l'opportunità di una "ripartenza" sostenibile della nostra società. Costa Toscana - ha detto la stilista - si sposa perfettamente con la mia missione di promuovere la sostenibilità in un modo visivamente attraente. Ô stato un onore celebrare la rinascita del business e dello stile su questa nuova nave da crociera alimentata a Gnl». «Jessica Minh Anh ha trasformato la nostra nuova ammiraglia in una passerella fenomenale. Lei è stata una pioniera nel coniugare la moda con la sostenibilità, proprio come Costa nell'offrire navi sempre più sostenibili. Ô stato un evento perfetto per celebrare una nave così innovativa e bella come Costa Toscana», ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere che prima della sfilata ha voluto ricordare il sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia, sottolineando come sostenibilità voglia dire anche inclusione e tolleranza.