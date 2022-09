"L'arte di fare moda", 7 fiere fashion protagoniste di una mostra alla Pinacoteca di Milano

La Pinacoteca Ambrosiana di Milano è la location scelta per "Finally Togheter - L'arte di fare moda", la mostra che racconta 7 grandi eccellenze fieristiche del fashion, DaTE, MICAM, Mipel, The One Milano, Lineapelle, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech, attraverso le più belle opere d'arte del museo. La sinergia vale 3.200 brand e mira a realizzare un sistema di fiere sempre più coeso, pensato per guardare al mercato e ai suoi buyer con una strategia unitaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it