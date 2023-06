Maturità, i consigli dei prof: «Rito di passaggio, vivere bene l'esperienza»

Al via la prima prova dell'esame di Maturità per gli studenti del Liceo Classico 'Giosuè Carducci' di Milano, tra ansie, speranze e progetti per il futuro. E se c'è chi pensa al relax e alle vacanze dopo l'esame, ci sono anche ragazzi che, per prepararsi per l'università e gli esami di ammissione in facoltà a numero chiuso, hanno cominciato a studiare da gennaio.

La prima prova scritta della Maturità, quella di Italiano, si tiene dalle 8:30 alle 14:30 e sarà uguale per tutte le scuole. Tra le tracce Alberto Moravia, Salvatore Quasimodo, Oriana Fallaci e Piero Angela. Un consiglio prezioso ai maturandi arriva da un professore del 'Carducci': "Viversi bene l'esperienza, che è un rito di passaggio fondamentale nelle loro esistenze, e dopo l'ansia si godranno solo il bel momento che hanno vissuto".