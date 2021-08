Indossa ogni giorno un costume nuovo per far sorridere il fratellino: il motivo è adorabile

Questa è la storia Noah e del suo fratellino Max: vivono in Louisiana, negli Stati Uniti. Noah ha 17 anni e ha deciso di accogliere suo fratello ogni giorno con un costume diverso. Jocker, Batman, Waldo: ogni volta che scende dallo scuolabus il dodicenne Max si trova di fronte un personaggio diverso. Il motivo è che l'anno prossimo Noah lascerà casa per andare all'Università e i due fratelli non vivranno più insieme. Per Noah questo gesto un po' bizzarro è un modo per creare dei ricordi indelebili con il suo fratellino. La reazione del piccolo è tenerissima.