L'orso Juan Carrito trasferito in elicottero in una zona top secret: vivrà tra i boschi

Le operazioni di traslocazione dall'area faunistica di Palena, in provincia di Chieti, hanno visto in azione i carabinieri forestali di Roma Urbe con l'elicottero e i carabinieri forestali, coordinati dalla colonnella Livia Mattei del reparto carabinieri del parco della Maiella di Guardiagrele. La zona è stata presidiata con decine di carabinieri forestali, l'orso social narcotizzato è stato collocato in un gabbia e trasferito in alta quota con un elicottero in un luogo che non è stato reso note per evitare che JC possa essere disturbato dall'arrivo in massa di curiosi. (testo e video di Sonia Paglia)