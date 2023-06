L'Eko Orchestra con Tosca sulle note di Piazza Grande

L’Eko Orchestra ha accompagnato Tosca su palco di “Storie migranti”. E’ accaduto nei giorni scorsi al teatro Eduardo De Filippo di Roma nell’ambito della serata sul tema della migrazione realizzata da Officina Pasolini in collaborazione con Amnesty International – Italia in occasione della “Giornata del Rifugiato”. La collaborazione tra l’orchestra di giovani chitarristi ciociari diretta dal Maestro Angelo Mirante e Tosca era nata nei mesi scorsi con il concerto tenuto dalla giovane formazione under 25, vanto della Ciociaria, presso Officina delle arti Pier Paolo Pasolini. A fine serata, nel corso della quale la Eko Orchestra ha eseguito il cavallo di battaglia dal titolo “Gitano”, Tosca ha cantato “Piazza Grande” e “Bella Ciao” sulle note dei giovanissimi chitarristi ciociari.