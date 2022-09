L'Aquila, baby gang scatenate in centro: dopo i 13 arresti anche 23 Daspo "Willy"

L’AQUILA - Il questore dell'Aquila, Enrico De Simone, ha firmato 23 Daspo cosiddetti “Willy” nei confronti di altrettanti giovani indagati, a vario titolo, per spaccio di droga, lesioni aggravate, rissa, estorsioni e stalking anche nei confronti di minorenni. I provvedimenti sono scaturiti in seguito all'indagine svolta dalla Squadra mobile e dalla Compagnia dei Carabinieri, diretta dal procuratore della Repubblica per i minorenni dell'Aquila, David Mancini, che ha portato all'emissione di 13 misure cautelari nei confronti di minori, di cui sei in carcere e i restanti con collocamento in comunità.