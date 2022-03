Juan Carrito rieducato, il sindaco di Palena: «L'orso resterà qui tre settimane»

Ieri Juan Carrito, l'orso social di Roccaraso, è stato catturato e portato nell'area faunistica di Palena, in provincia di Chieti, dove è presente una zona protetta e recintata nata per curare orsi problematici. Il sindaco Claudio D'Emilio assicura: "JC resterà qui tre settimane, ho avuto ampia rassicurazione dal Parco. Anche se potrebbe essere più lungo il suo tempo di permanenza, ma ci auguriamo che torni in natura al più presto». JC è stato portato a Palena per essere rieducato al suo ambiente naturale e soprattutto dovrà imparare a non cibarsi più di rifiuti dai cassonetti, che per lui sono nocivi. JC, diventato la mascotte d'Abruzzo, è stato il protagonista assoluto del territorio con le sue scorribande nei paesi e l'eccessiva confidenza con l'uomo. (video di Sonia Paglia)