Juan Carrito, capriole sulla neve davanti ai turisti

Juan Carrito, l'orso di Roccaraso, gioca divertito con la neve alla periferia del paese abruzzese. Un pubblico fatto di mamme con bambini, sciatori, turisti romani ha assistito alle tenere capriole dell'orso confidente che tanto ha fatto parlare per le sue scorribande nei paesi fuori e dentro il Parco a caccia di cibo, anche in luoghi insoliti come una pasticceria di Roccaraso dove ha divorato tutti i biscotti. Jc, tra salti, smorfie e pancia all'aria, ha ormai conquistato un posto nel cuore di molti residenti e turisti.