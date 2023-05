Ztl fascia verde, Gualtieri: "Cambieremo delibera, non deve pesare su fasce più deboli"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2023 "Non c'è nessuna polemica tra regione e comune, gli uffici tecnici collaborano e stiamo lavorando per rendere la delibera con dati più aggiornati per evitare di scaricare il peso su chi non può reggerlo economicamente, questo è l'obiettivo e lo stiamo facendo". Le parole del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della conferenza stampa di presentazione della Notte dei Musei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev