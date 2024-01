Zelensky incontra Stoltenberg a Davos: "Rafforzare difesa Kiev"

(Agenzia Vista) Davos, 16 gennaio 2024 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Davos il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Lo ha scritto lo stretto leader ucraino in un tweet, sottolineando di aver ringraziato Stoltenberg per "il continuo sostegno dell'Alleanza" a Kiev durante l'aggressione russa. Durante l'incontro, del quale sono stati condivisi alcuni momenti su 'X', Zelensky ha "informato il Segretario Generale dei recenti attacchi aerei di massa della Russia e sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la difesa aerea dell'Ucraina". I due, si legge nel tweet, hanno "parlato anche di altre esigenze di difesa. Entrambi abbiamo sottolineato l'importanza dell'accordo di sicurezza tra Regno Unito e Ucraina, che si basa sulla Dichiarazione del G7 di Vilnius". Zelensky ha quindi informato Stoltenberg del lavoro che l'Ucraina sta portando avanti con i partner su accordi simili e ha "sottolineato l'importanza di firmare tali documenti, che saranno in vigore finché l'Ucraina non aderirà alla Nato". Inoltre si è parlato "dei preparativi per il vertice della Nato a Washington". Fonte video: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev