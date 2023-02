Zelensky: "Ci prepariamo per maggiore integrazione dell'Ucraina nell'Ue"

(Agenzia Vista) Kiev, 04 febbraio 2023 "Ci stiamo preparando per una maggiore integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Ue, ciò significa maggiori entrate per le aziende ucraine, più produzione e posti di lavoro nel nostro Paese, nonché entrate per i bilanci statali e locali", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev