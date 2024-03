Zelensky: Attacco contro l'Accademia delle arti a Kiev

(Agenzia Vista) Kiev, 25 marzo 2024 "Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per eliminare le conseguenze degli attacchi russi. A Kiev i missili balistici hanno danneggiato le case e l’edificio dell’Accademia delle arti. A tutti i feriti è stata fornita l'assistenza necessaria. Grazie a Dio, non c'erano bambini all'accademia. La rimozione dei detriti dura da tutto il giorno. A Odessa e Mykolaiv, dopo gli attacchi alle centrali elettriche, la situazione è complicata, sono stati coinvolti tutti i servizi necessari e le squadre di riparazione. Nel pomeriggio c'è stato un altro attacco a Odessa: alcune persone sono rimaste ferite. Kharkiv si trova ancora in una situazione particolarmente difficile, ma ogni giorno l'approvvigionamento energetico della città viene gradualmente ripristinato", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev