Zaia: Preoccupato per migranti in Veneto? Come amministratore mi preoccupo di tutti i problemi

(Agenzia Vista) Venezia, 11 luglio 2023 "Sono numeri più che importanti, preoccupanti nel senso che noi non abbiamo una capacità di ospitalità per 4000 persone. Se sono preoccupato per arrivo migranti? Essendo l'amministratore delegato del Veneto mi devo occupare dei problemi del Veneto. Questo è un ulteriore problema che dovremmo affrontare, ma anche qui ne verremo fuori", le parole di Zaia a margine del protocollo condiviso tra Regione Veneto, Anci e prefetture per sperimentare un'accoglienza diffusa dei migranti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev