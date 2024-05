Mattarella: "Serve il cessate il fuoco immediato a Gaza"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Quel che è penso di quanto avviene a Gaza l'ho detto pubblicamente e non in circostanze fortuite o informali, ma in occasioni pienamente significative anche con la lettera che l'altro ieri ho inviato per la festa di quella Repubblica al Presidente della Repubblica di Israele, reiterando la richiesta di un immediato cessate il fuoco", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella alla Sapienza. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev