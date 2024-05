Mattarella alla Sapienza: "Venendo qui ho letto cartello su Gaza, voglio rispondere"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Venendo ho visto un cartello che sostanzialmente mi chiedeva cosa penso di quanto avviene a Gaza, ed è quello che si registra in diversi atenei in questo momento. Non voglio lasciare questa domanda senza risposta", le parole di Mattarella alla Sapienza. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev