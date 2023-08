Il Granchio blu mostrato "dal vivo" in conferenza stampa a Venezia dal presidente del Veneto Luca Zaia nella sede della Giunta regionale. Due esemplari, un maschio e una femmina, sono stati mostrati ai giornalisti per dimostrare "che questo animale spacca tutto e fa disastri. Da inizio anno in Veneto ne sono state raccolte 326 tonnellate". Ha commentato Zaia. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev