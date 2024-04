Von der Leyen: "L'Ue ha superato l'inferno e l'acqua alta"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 aprile 2024 “Non ho dimenticato che nel 2020 molti prevedevano una disoccupazione di massa in Europa e una lunga recessione”, ha affermato la presidente della Commissione Ue von Der Leyen nell’ultima Plenaria del Parlamento Ue. “Non è successo. Al contrario: oggi abbiamo più persone al lavoro che in qualsiasi altro momento della storia europea. La disoccupazione è ai minimi storici, inferiore al 6%. L'occupazione è ai massimi storici, oltre il 75%. E l'inflazione è ormai vicina al nostro obiettivo del 2%. Cari colleghi, abbiamo attraversato l'inferno e l'acqua alta. Ma per molti aspetti ne siamo usciti più forti di cinque anni fa”, ha aggiunto. / EC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev