Tajani: Italia continua a lavorare per la pace

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2024 "Ho avuto un lungo incontro al ministero degli Esteri con tutti gli ambasciatori dei Paesi arabi e islamici del mondo. Ho ribadito loro l'impegno dell'Italia per costruire la pace. L'impegno dell'Italia per dar vita a una strategia che porti alla creazione di uno Stato palestinese che possa vivere a fianco a Israele in pace", le parole del ministro degli Esteri Tajani a margine dell'incontro con i rappresentanti della Lega degli Stati Arabi e dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev