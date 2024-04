Tajani: Da G7 riconoscimento del programma "Food for Gaza"

(Agenzia Vista) Capri, 19 aprile 2024 "C'è stato il riconoscimento da parte di tutto il G7 ed è inserito nel documento conclusivo al lavoro italiano per il progetto di Food for Gaza che abbiamo presentato, è stata da tutti riconosciuto come strumento di pace in quest'area difficile", le parole del ministro Tajani in conferenza stampa al termine del G7 a Capri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev