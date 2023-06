Soumahoro contestato, Tajani: Non ero in Aula, ma tutti contrari a eventuali cori a sfondo razziale

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2023 “Io non ho mai fatto cori nei confronti di nessuno. Non so neanche quando sia successo, io non ero in Aula. Se si tratta di motivi razziali siamo tutti contrari a qualsiasi cosa. Si tratta di storie vecchie. Noi siamo un partito cristiano e non prendiamo lezioni da nessuno, tanto meno dalla sinistra”, le parole di Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, a margine del suo intervento a Fenix, festa di Gioventù Nazionale al Laghetto dell’Eur a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev