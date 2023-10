Sospensione Schengen, Paita (IV): "Rafforzamento controlli ineludibile, ma serve una strategia Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "Il rafforzamento dei controlli è un fatto ineludibile. Naturalmente non può essere l'unica risposta. Ci vuole una strategia di carattere europeo e soprattutto in un momento delicato come questo", lo ha dichiarato Raffaella Paita di Italia Viva fuori dal Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev