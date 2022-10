Segre: "Nel ‘38 lasciai la scuola per le leggi razziali. Oggi presiedo il tempio della democrazia"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva". Così in Aula al Senato Liliana Segre. Standing ovation in Aula al Senato quando Liliana Segre cita la marcia su Roma e poi il ricordo di lei bambina che dai banchi di scuola è arrivata al banco più alto del Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev