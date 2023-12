Schlein: Ritiro firma su proposta salario minimo, non nel nostro nome

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "Comunico anche io la mia volontà di togliere la mia firma a questa proposta di legge. Questa non è più la proposta di salario minimo delle opposizioni perché la maggioranza, come hanno detto già i miei colleghi, ha svuotato questa proposta di ogni significato e l'ha fatto con la consueta arroganza. Quindi noi togliamo le nostre firme, non nel nostro nome", le parole di Elly Schlein alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev