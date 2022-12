Schillaci: "In Cina lockdown permanente e restrizioni inaccettabili per una democrazia"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2022 "La Cina è stata la prima nazione ad osservare i casi Covid e nella primavera del 2020 ha avuto il più alto numero di contagi. Le immagini degli ospedali di Wuhan e delle altre megalopoli cinesi sono state un'icona della malattia. Ha applicato norme di restrizione e mitigazione impressionanti, ma anche inaccettabili per una democrazia". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in una informativa al Senato sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev