Salvini: Imprese a rischio, tutta Europa interviene. In Gran Bretagna bloccate bollette per due anni

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 9 settembre 2022 “Ci sono 40.000 stalle a rischio, 881.000 micro e piccole imprese artigiane a rischio. Uno si guarda intorno e tutta Europa sta intervenendo. Ieri un giorno drammatico per la Gran Bretagna per un lutto che nessuno avrebbe mai pensato arrivasse, qualche ora prima il Governo britannico ha messo 180 miliardi sul tavolo per bloccare le bollette alle imprese per due anni”. Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Nord Matteo Salvini durante l’incontro di Confcommercio organizzato a Roma in Piazza Gioachino Belli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev