Roberto Salis: Inammissibile che per ricorso a Corte europea servano prima tutti i gradi di giudizio

(Agenzia Vista) Strasburgo, 24 aprile 2024 "Non è possibile, secondo me un altro fatto, che per poter ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo sia necessario che vengano passati tutti i gradi di giudizio nel Paese dove avvengono questi fatti", le parole di Roberto Salis, padre di Ilaria, nel corso della conferenza stampa al Parlamento Ue per presentare candidatura della figlia con Avs alle Europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev