Regionali Lombardia, Renzi: "Se Pd vuole vincere appoggi Moratti, contri è tecnicamente impossibile"

(Agenzia Vista) Milano 16 dicembre 2022 “Lanciamo la candidatura di Letizia Moratti in Lombardia, sarà impresa ardua per noi, mentre il Pd sta facendo di tutto per perdere come successo alle politiche. Non lancio più appelli a ripensarci, ma è evidente che chi oggi vuole dire basta all’esperienza di Fontana non ha che una strada, quella di appoggiare Letizia Moratti. Con altri è tecnicamente impossibile”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso dell’evento di inizio della campagna elettorale per l’elezione di Letizia Moratti alla Presidenza della Regione Lombardia che si è svolto a Milano. / Facebook Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev