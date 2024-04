Prodi: Chi pensava di imporre democrazia ha compiuto solo disastri

(Agenzia Vista) Strasburgo, 24 aprile 2024 "Non abbiamo esportato la democrazia, ma abbiamo fatto un contratto democratico in cui chi entrava era in situazione di totale parità. Un unico esempio al mondo. Chi pensava di imporre la democrazia ha compiuto solo dei disastri", le parole di Prodi al Parlamento europeo alla cerimonia dei 20 anni dell'allargamento. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev