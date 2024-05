Magi con bustina cannabis light in Aula alla Camera: C'è foto Meloni e scritta 'eccellenza italica'

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2024 "Questa, che è una influorescenza, ha un ottimo profumo. Ma non ha alcun effetto drogante. Io gliela consegnerò adesso al termine del question time. L'abbiamo confezionata in una bustina in cui c'è scritto una canapa, eccellenza italica. C'è lo sfondo nero, l'effige della presidente del Consiglio e il bollino made in Italy". Così Riccardo Magi di +Europa alla Camera. / Webtv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev