Guerra a Gaza, Conte: "Mi vergogno di un Governo che si astiene sul cessate il fuoco all'Onu"

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2024 "L'ultima strage avvenuta a Rafah era purtroppo annunciata, visto la volontà del Governo di Nethanyau di continuare con questa strategia militare che viola i principi del diritto internazionale e umanitario. Da mesi diciamo di fermare il massacro che si sta realizzando a Gaza. Non si può restare insensibili né astenersi, come ha fatto il Governo italiano. Per questo stiamo insistendo con la nostra mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Per questo mi sono vergognato per un Governo che per tre volte all'Assemblea dell'Onu si astiene sul cessate il fuoco e sul riconoscimento della Palestina" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev