Pnrr, Meloni: "Impossibile modificare piano? Lo diceva chi non ha coraggio"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 Nel nuovo Pnrr "ci sono 12,4 miliardi di euro dedicati alle imprese" e in particolare "oltre 300 milioni di euro per rafforzare la competitività del nostro settore turistico", spiega la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in video collegamento al Forum Internazionale del Turismo in corso a Baveno. "E' stato un lavoro molto più complesso di quanto si possa immaginare, non era scontato portarlo a casa ma ci siamo riusciti. Ancora ricordo quando qualcuno diceva che era impossibile rivedere il Pnrr" ma "la verità è che impossibile è la parola che usa sempre chi non ha coraggio, e a noi invece il coraggio non manca", rivendica la presidente del Consiglio. Fonte video: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev