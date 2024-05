La Russa: "Desecretare atti commissioni inchiesta su terrorismo, verità obbligo morale"

(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 “Oggi vogliamo ricordare come lo Stato sia riuscito a sconfiggere chi voleva colpire al cuore la Nazione e la democrazia, e in questa prospettiva è importante proseguire l’importante opera di desecretazione degli atti delle commissioni d’inchiesta che hanno indagato su molte pagine del nostro passato per rimuovere ogni ombra, ogni dubbio, ogni questione, e ce ne sono ancora aperte. La verità è il nostro obbligo morale che abbiamo nei confronti di tante vittime innocenti”, l’incipit dell’intervento del presidente del Senato La Russa nel corso della commemorazione delle vittime del terrorismo. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev