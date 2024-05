In Senato il ricordo vittime del terrorismo, studenti cantano inno d'Italia davanti a Mattarella

(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 In apertura della cerimonia di commemorazione delle vittime del terrorismo, in aula in Senato, il coro degli studenti del liceo scientifico Righi e del liceo classico Visconti di Roma ha intonato l’inno d’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev