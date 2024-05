Mattarella riceve Komen al Quirinale, focus su prevenzione e lotta al tumore al seno

(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 Mancano pochi giorni a “Race of the cure”, la “corsa delle donne in rosa” organizzata da Komen Italia per la lotta e la prevenzione del tumore al seno: per l’occasione, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione della stessa Komen, con le testimonial Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, per presentare l’evento. “Komen Italia è una realtà che opera per contrastare un pericolo oncologico particolarmente insidioso e purtroppo in aumento. Vi sono tante altre iniziative che vorrei ricordare per mantenere alta l'attenzione contro questo diffuso, crescente e insidioso pericolo, per potenziare ricerca e terapie e per diffondere la prevenzione”, ha affermato il Capo dello Stato. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev