Patto stabilità, Meloni: "Nostra posizione rispettata. Vedo spiragli"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2023 "Sulla riforma del Patto di stabilità la trattativa è "molto serrata e penso che la posizione italiana sia chiara e venga compresa e rispettata". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in video collegamento per la presentazione di Photoansa 2023 al museo Maxxi a Roma. "La trattativa è aperta. Noi - spiega la premier - abbiamo un approccio pragmatico e portiamo avanti posizioni costruttive. L'unica cosa che non ci possono chiedere di fare è dire di sì a un Patto di stabilità che nessun governo italiano potrebbe rispettare, perchè non sarebbe serio da parte nostra". Comunque "io vedo degli spiragli e siamo al lavoro per una soluzione seria che tenga conto del contesto nel quale operiamo perchè l'Europa deve essere all'altezza della situazione nella quale si trova", conclude. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev