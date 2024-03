Navalnaya ai russi: Usate elezioni contro Putin, 17 marzo tutti alle urne a Mezzogiorno

EMBED





(Agenzia Vista) Russia, 06 marzo 2024 “Queste non sono elezioni. Putin non sarà in nessun caso un presidente legittimo, né per voi né per me né per nessuno al mondo. Il 17 marzo potremo vederci e vedere che siamo molti e che siamo forti. L'obiettivo è creare lunghe code ai seggi a mezzogiorno perché presentarsi tutti contemporaneamente, è molto semplice e sicuro e non può essere vietato dalle autorità. Dobbiamo usare il giorno delle elezioni per dimostrare che esistiamo e che siamo in tanti”. Lo ha detto Yulia Navalnaya. Fponte video Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev