Meloni: Su Mes dibattito ideologico, vedo spiraglio su patto di stabilità

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2023 "Sul patto di stabilità io vedo degli spiragli per cui siamo al lavoro per una soluzione seria che tenga conto del contesto nel quale operiamo, perché l'Europa deve essere all'altezza della situazione nella quale si trova. Per quello che riguarda il Mes, vedo un dibattito molto italiano, se posso dire anche diciamo molto ideologico", le parole di Giorgia Meloni in videocollegamento al Photoansa 2023. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev