Meloni: Ruolo Italia con Orban? Abbiamo ottenuto i primi risultati, importante dialogare con tutti

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2023 "Io ho fatto esattamente quello che avevo detto che avrei fatto. Penso che si è molto più utili quando si ha la facoltà di parlare con tutti e quando si cerca un punto d'incontro. Bisogna avere una capacità di mediare, di mettere insieme le posizioni, bisogna avere una capacità di dialogo. Questo ha consentito all'Italia di giocare un ruolo sicuramente da protagonista per i risultati che abbiamo ottenuto. Non siamo riusciti in tutti gli intenti che avevamo, ma anche per questo bisogna continuare a lavorare", le parole di Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev