Meloni: Collaborazione con Tunisia prioritaria da molti punti di vista

EMBED





(Agenzia Vista) Tunisia, 17 aprile 2024 "La collaborazione con la Tunisia è per l'Italia assolutamente una priorità da molti punti di vista. Ed è anche un tassello del lavoro che l'Italia sta portando avanti con il piano Mattei per costruire con le nazioni del continente africano una cooperazione su base paritaria", le parole di Giorgia Meloni in Tunisia. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev